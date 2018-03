Actualidade

A empresa Violas notificou a Concorrência da compra do controlo da Viacer, dona de 56% da Super Bock, depois de em fevereiro o BPI e o Fundo de Pensões do banco venderem as participações, revela um aviso da AdC.

O grupo Violas, que efetuou a notificação à Autoridade da Concorrência (AdC) há uma semana, a 1 de março, aguarda agora uma decisão de "não oposição" da autoridade ao negócio.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em meados de fevereiro, o BPI esclareceu que o grupo português encabeçado pela Violas SGPS reforçava a sua posição na Viacer, dos atuais 46,5%, para 71,5%.