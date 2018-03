Actualidade

A Torre de Belém, em Lisboa, encontra-se encerrada por motivos de segurança devido ao mau tempo e danos provocados pelas marés vivas, indicou hoje à agência Lusa fonte da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

De acordo com a mesma fonte, trata-se de uma "situação temporária, que tem a ver com o mau tempo, tendo em conta a localização da torre", junto à margem do rio Tejo, e que "está a ser resolvida, com a reparação de alguns estragos".

A Torre de Belém está encerrada desde 28 de fevereiro devido às condições climáticas adversas que provocaram danos na ponte de acesso ao monumento, entretanto reparados.