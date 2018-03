Actualidade

O CDS-PP pediu a audição no parlamento do ministro do Planeamento e Infraestruturas sobre a urgência de obras na ponte 25 de Abril, em Lisboa, revelada por um relatório divulgado hoje pela revista Visão.

No requerimento entregue no parlamento, o CDS pede também para ouvir na comissão de Economia e Obras Públicas os técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) que concluíram existirem riscos graves de segurança na ponte, a exigir uma intervenção imediata.

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, o deputado Helder Amaral disse que é necessário esclarecer, da parte do Governo, se este é o único relatório que existe e que tipo de obras são necessárias.