Actualidade

A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis (FESETE) anunciou hoje para 23 de março um "dia de luta setorial" com greve e paralisações pela "valorização do trabalho" e pelo aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros.

Em conferência de imprensa, em Guimarães, pela voz da coordenadora da direção nacional, Isabel Tavares, a FESETE, que representa também os setores dos lanifícios, vestuário, calçado e peles, deixou ainda um "sério aviso" ao Governo e ao patronato de que irá "recorrer a todas as formas de luta no sentido de rechaçar qualquer iniciativa que vise mais ataques aos direitos dos trabalhadores e ao trabalho com direitos".

Segundo explicou a sindicalista, as negociações com as associações de patronato do setor estão "bloqueadas", havendo mesmo recuos: "Além de não avançarem, há retrocessos, propostas de retirada de direitos. A questão mais problemática prende-se com os salários", apontou.