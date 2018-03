Actualidade

A companhia aérea brasileira Azul, cujo fundador é um dos acionistas da TAP, terminou o ano de 2017 com um lucro de 529 milhões de reais (131,4 milhões de euros), contra prejuízos de 126,3 milhões de reais (31,3 milhões de euros) registados no ano anterior.

No quarto trimestre do ano passado, segundo o relatório e contas hoje divulgado pela empresa, a companhia aérea teve um lucro de 303,7 milhões de reais (75,4 milhões de euros), um resultado em seis vezes superior aos 51,3 milhões de reais (12,7 milhões de euros) obtidos no mesmo período de 2016.

A Azul atribuiu este resultado positivo no quarto trimestre de 2017 a um crescimento do tráfego e da receita por passageiro.