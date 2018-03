Actualidade

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, advertiu hoje que o aumento do protecionismo é um risco para o crescimento económico na zona euro.

Segundo o presidente do BCE, os riscos para o crescimento estão, "essencialmente, ligados a fatores globais, incluindo o protecionismo crescente e os desenvolvimentos no mercado de divisas e outros mercados financeiros".

Depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado recentemente a intenção de taxar as importações de aço e de alumínio, Draghi afirmou que as discussões sobre comércio mundial devem realizar-se num quadro "multilateral" e que as "decisões unilaterais são perigosas".