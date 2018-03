Actualidade

A operação de resgate da tripulação do navio encalhado junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, já foi concluída durante a tarde de hoje, por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, disse à Lusa o porta-voz da Marinha.

Segundo o comandante Fernando Pereira da Fonseca, "foram retirados os 14 elementos que estavam a bordo, os dez da tripulação e os quatro elementos técnicos, que foram transportados para a Base Aérea do Montijo e um autocarro da Autoridade Marítima irá trazê-los para Lisboa".

A operação, concluída cerca das 15:55, resgatou os dez tripulantes do cargueiro, dois representantes do armador e dois elementos da empresa contratada para tentar retirar a embarcação da foz do Tejo.