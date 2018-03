Actualidade

Os autarcas da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vão escrever à tutela para salientar que consideram "incumprível" até 31 de maio a lei de limpeza das florestas, apesar dos esforços que estão a fazer para a cumprir.

O Governo exigiu aos municípios o cumprimento de uma lei de 2006, segundo a qual têm de limpar até 31 de maio os terrenos dos proprietários que não o façam até 15 de março.

Os autarcas da AML decidiram hoje no Conselho Metropolitano de Lisboa enviar uma carta ao Ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, que também tutela as autarquias, onde vai a "afirmação inequívoca dos trabalhos e do empenho dos municípios da AML que têm área florestal e obrigações na área florestal", mas também as dificuldades práticas de cumprir as determinações literais da lei.