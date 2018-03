CDS/Congresso

A tendência Esperança em Movimento (TEM) vai apresentar uma proposta ao Congresso do CDS-PP para que Adriano Moreira seja presidente emérito dos centristas, saudando a homenagem que o partido lhe prestará no sábado.

"Nós vamos propor a atribuição ao professor Adriano Moreira do título de presidente emérito, a senhora presidente decidiu, e bem, prestar-lhe uma homenagem, que é da autoria da senhora presidente", afirmou à Lusa o porta-voz da TEM, Abel Matos Santos.

Abel Matos Santos, que é um defensor do regresso de Manuel Monteiro ao CDS, considera que os ex-presidentes do CDS que não estão filiados deviam assistir a essa homenagem, que será enquadrada pela reativação do Senado do partido, órgão no qual os presidentes filiados têm assento por inerência.