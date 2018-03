Actualidade

O Ministério das Finanças demorou cerca de seis meses a autorizar a obra de reparação da Ponte 25 de Abril, mas já o fez, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), que garante avançar com o concurso este mês.

"Não estamos [à espera]. Temos autorização para lançar os concursos já que, de outra forma, não poderíamos lançá-los", disse o presidente da IP, António Laranjo, em conferência de imprensa na sede da empresa, em Almada.

O responsável notou que toda a programação da obra "é feita com o Ministério das Finanças e com a secretaria de Estado [das Finanças]", sendo esta a única forma de "avançar com os concursos".