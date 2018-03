Actualidade

Desenvolver projetos de investigação e aceder a um banco de currículos de diplomados da Universidade do Porto são duas das medidas previstas num protocolo de emrpegabilidade assinado hoje no Porto entre aquela universidade e mais de 50 autarquias.

"Os protocolos que nós assinámos preveem que sejam desenvolvidos projetos de investigação e inovação em conjunto com as empresas dos municípios parceiros", disse o reitor da Universidade do Porto (u.Porto), Sebastião Feyo de Azevedo, considerando que a medida vai contribuir para a transferência de conhecimento para as empresas com efeitos possíveis ao nível do potencial humano, competitividade, emprego e internacionalização dessas empresas.

Para além da realização de projetos de investigação e inovação conjuntos, o protocolo hoje assinado na Reitoria da U.Porto prevê que as câmaras e as empresas desses municípios tenham acesso a "um banco de currículos de diplomados da universidade com ofertas de competências nas mais diversas áreas de interesse para as autarquias", explicou o reitor, observando que esse acesso seria sempre feito "dentro das regras apertadas da proteção de dados"