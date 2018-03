Actualidade

A empresa gestora das infraestruturas aéreas ANA-Aeroportos de Portugal esclareceu hoje que "não apresentou nenhuma proposta" à Câmara de Lisboa no sentido de aumentar a operação no Aeroporto Humberto Delgado durante a noite.

"A ANA Aeroportos de Portugal não apresentou nenhuma proposta no sentido de alterar o 'night curfew' [interdição noturna], com o objetivo de diminuir o período noturno de operação reduzida do aeroporto", aponta a empresa numa nota enviada às redações.

A ANA responde assim ao presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina (PS), que se manifestou "frontalmente contra" o alargamento do horário de funcionamento do Aeroporto Humberto Delgado em período noturno, apontando que os lisboetas não podem sofrer as consequências que daí advêm.