Actualidade

A Câmara Municipal do Seixal exigiu hoje ao Governo que "resolva com urgência" os problemas nas ligações fluviais com Lisboa, referindo que não podem continuar a ser suprimidas carreiras todos os dias.

"Esta é uma situação insustentável, que levou a que no dia de hoje as ligações fluviais fossem substituídas por ligações rodoviárias. O tempo que leva a travessia de um e de outro meio de transporte é totalmente diferente", disse Joaquim Santos (PCP), presidente da Câmara Municipal do Seixal.

Segundo o autarca, as pessoas "pagam os seus passes mensais para utilizar o barco e não o autocarro".