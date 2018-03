Actualidade

A Semana Santa de Braga teve em 2017 um impacto económico de 9,5 milhões de euros, tendo as solenidades sido apreciadas por 64 mil pessoas de 30 nacionalidades, segundo um estudo da Universidade do Minho (UMinho) hoje revelado.

Apresentado esta tarde, o estudo encomendado pela Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga aponta que das quase 65 mil pessoas que visitam o município na semana pascal apenas 22 mil pernoitam na cidade, esgotando a oferta hoteleira, pelo que, defendeu um dos autores do estudo, João Cerejeira, "há margem de crescimento" para a oferta turística.

O estudo revela que no perfil do visitante destaca-se o peso dos turistas estrangeiros, que atingem os 60%, vindos principalmente de Espanha (36%), e que uma "significativa proporção de visitantes contam com idades compreendidas entre os 45 e os 64 anos (45%) e com nível de escolaridade superior (entre 55% os nacionais e 73% os estrangeiros)".