Actualidade

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, disse hoje que os contratos programa para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 estão assinados e que não houve lapsos de tempo sem financiamento.

À margem de uma cerimónia que assinalou o dia da mulher no Comité Olímpico de Portugal (COP), João Paulo Rebelo disse que "está tudo assinadíssimo e foi tudo assinado poucos dias depois da gala" do organismo, que aconteceu em novembro.

"Os contratos estão assinados e os compromissos financeiros a serem cumpridos, e isso é uma novidade. A serem cumpridos desde o início do ano, sem ter havido qualquer lapso, ou qualquer período no vazio. Acabou o contrato do Rio2016 e sem haver nenhum lapso temporal iniciámos o apoio ao projeto Tóqui2020", afirmou o governante à agência Lusa.