Canábis

A Ordem dos Médicos alertou hoje, no parlamento, para a predisposição de um adulto ter doença mental psicótica devido ao consumo continuado de canábis na adolescência, pelo que a sua prescrição como medicamento "exige todos os cuidados".

Uma delegação da Ordem dos Médicos foi hoje ouvida na comissão parlamentar de Saúde, no âmbito do grupo de trabalho para a utilização da canábis com fins medicinais, que foi criado depois de o Bloco de Esquerda (BE) e o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) terem apresentado projetos de lei que preveem o autocultivo da planta e que 'baixaram' à especialidade.

A psiquiatra Maria da Graça Vilar, membro da direção do Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, disse que a canábis tem componentes com "efeitos de toxicidade no sistema nervoso central".