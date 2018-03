Entrevista a Pedro Sousa

O conhecido ator faz o balanço do livro “Na Onda do Pedro”, projeto pedagógico especialmente direcionado aos alunos do 1º ciclo que promove a vida ao ar livre.

Sei que tem percorrido várias escolas do país a promover este projeto. Como tem corrido? O que mais o surpreendeu? Fizemos o lançamento do livro em Lisboa e no Porto e aguardámos novidades! A receção foi muito boa, melhor até do que esperava! Os miúdos interagiram bastante, fizeram perguntas, quiseram participar, aprender a usar a prancha de surf.

O que o motivou a escrever este livro?

Foi o facto de hoje em dia quase não ver crianças, até mesmo adolescentes, a brincar ao ar livre. Está tudo enfiado em casa agarrado aos telemóveis, computadores, etc. Quando eu era mais novo só queria estar na rua e se me portasse mal a minha mãe dizia “estás de castigo, ficas em casa!”, hoje em dia os castigos de muitos jovens são “estás de castigo, largas o telemóvel/computador e vais brincar para a rua!” Ao que os miúdos respondem “lá para fora brincar? Mas a fazer o quê? Que seca!”.

As crianças, sobretudo durante o verão, têm os campos de férias com atividades ao ar livre. Mas, no resto do ano, a nossa sociedade não tende a desvalorizar a promoção de uma vida saudável?

Durante o verão há os campos de férias sim, mas durante o resto do ano continua a haver todo o tipo de atividades para se fazer ao ar livre (surf, skate, bicicleta, etc.) e, mesmo sem ser ao ar livre, como aulas de música, dança, ginástica, etc. Uma vida saudável não é só desporto obviamente, há tanto para fazer em vez de estar agarrado ao telemóvel/computador. Convivam e falem (... sim, falem! ... não escrevam mensagens) uns com os outros a olhar nos olhos.

Qual o futuro deste projeto? Tem outros na carteira do mesmo género?

Não sei qual o futuro deste projeto. Se souber que quem teve contacto com este projeto, sejam pais ou filhos, mudou um bocadinho no sentido de aproveitar mais a vida real, ao ar livre de preferência, e menos a vida virtual, já fico satisfeito.