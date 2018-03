Actualidade

O número de partos de imigrantes venezuelanas duplicou no espaço de um ano na maternidade pública da Boa Vista, capital do estado fronteiriço de Roraima, no norte do Brasil, estatísticas que têm preocupado os hospitais.

"Estas pacientes nunca permanecem apenas um ou dois dias. Existem muitos bébés prematuros e mães diabéticas", explica à AFP o diretor do hospital, Luiz Gustavo Araujo.

Em 2017, o mesmo estabelecimento recebeu 572 mulheres venezuelanas. Em 2016 havia recebido 288.