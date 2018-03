Actualidade

A ministra da Economia alemã, Brigitte Zypries, denunciou hoje o "protecionismo" das taxas às importações anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, considerando-as uma afronta.

"É protecionismo, é uma afronta aos parceiros estreitos que representam a União Europeia e a Alemanha e ao livre-câmbio", denunciou Zypries depois da imposição por Trump de taxas às importações de aço e de alumínio e do ataque contra Berlim.

"Trump está a barricar o seu país contra a opinião do seu partido, de numerosas empresas e de economistas", adiantou a ministra no comunicado, prometendo "uma resposta clara, equilibrada e coordenada com a Comissão Europeia".