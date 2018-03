Actualidade

O PCP/Leiria condenou hoje as declarações da diretora regional da Cultura do Centro, que elogiou uma companhia teatral por "não incomodar" com pedidos de apoio, e anunciou que o grupo parlamentar vai chamar Celeste Amaro à Assembleia da República.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Direção da Organização Regional de Leiria do PCP manifesta "indignação e repúdio pelas declarações" de Celeste Amaro "na apresentação da programação do Leirena Teatro, elogiando a falta de apoios do Estado às artes", com expressões que "denotam um profundo desrespeito pelo conjunto dos artistas, companhias de teatro e outras estruturas artísticas que com inúmeras e enormes dificuldades desenvolvem esforços notáveis para promover a cultura, a sua fruição e produção".

Em causa estão as declarações que a diretora regional fez no dia 09, na apresentação da programação da companhia Leirena Teatro, em Leiria, em que elogiou o grupo por não ter pedido apoio do Estado, o que já motivou um requerimento do Bloco de Esquerda ao Ministério da Cultura e uma exigência de demissão por parte de vários artistas da região.