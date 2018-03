Actualidade

Portugal, campeão europeu em título, parte para o Mundial da Rússia a 09 de junho, seis dias antes da estreia, frente à Espanha, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sem adiantar o horário.

Em reunião preparatória do 'staff' federativo com jornalistas representantes dos 'media' portugueses, esse foi o principal detalhe logístico revelado sobre o programa da seleção das 'quinas'.

Antes da partida, e já em estágio para a fase final, Portugal cumpre três particulares, dois em solo luso, a 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, e a 07 de junho, com a Argélia, e um na Bélgica, com a seleção local, a 02 de junho.