Actualidade

A direção e a SAD do Benfica comunicaram hoje, através do sítio do clube, que mantêm integral confiança no assessor jurídico Paulo Gonçalves e que aguardam com serenidade a conclusão do processo 'e-toupeira'.

O comunicado, dirigido a sócios, adeptos, parceiros e colaboradores, foi elaborado após uma reunião realizada hoje com a presença dos membros da Direção e do Conselho de Administração da Benfica SAD, na qual se analisou toda a informação disponível, a que se seguiu outra reunião com o departamento jurídico e com os advogados do clube.

"Realizadas as referidas diligências, deliberaram, por unanimidade, manter a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo e reiterando uma vez mais a sua total colaboração para com as autoridades judiciais", pode ler-se no comunicado.