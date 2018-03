Actualidade

A degradação do Forte de Santo António da Barra deverá ter os dias contados, com a assinatura de um protocolo entre o município de Cascais e o Ministério da Defesa Nacional, para dinamização do monumento, informou a autarquia.

"Não é ainda o acordo que ambicionamos, mas é o acordo possível. Este acordo não nos permite criar valor cultural e económico no Forte de Santo António, mas permite, pelo menos, que a Câmara de Cascais trave o inexplicável processo de degradação do forte", disse Carlos Carreiras (PSD).

O presidente da câmara, citado numa nota à comunicação social, comentou assim a assinatura, na próxima terça-feira, de um protocolo entre o município e o Ministério da Defesa Nacional para que a autarquia possa, no prazo de um ano, "limpar, dinamizar e garantir a integridade" do Forte de Santo António.