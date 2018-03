Actualidade

O secretário-geral do PS citou hoje a posição oficial do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para afastar qualquer risco em termos de segurança na circulação na ponte 25 de Abril, apesar de necessitar de obras.

António Costa abordou a questão da segurança na ponte 25 de Abril, durante uma entrevista feita pela jornalista Maria Elisa para o jornal digital diário Ação Socialista, que hoje completou três anos de existência.

"Melhor do que eu, quem pode tranquilizar, como o fez [na quinta-feira], foi o presidente do LNEC que disse com toda a clareza que a ponte esteve segura, está segura e continuará a estar segura", respondeu o primeiro-ministro, numa entrevista que durou cerca de 45 minutos e que foi feita na sede nacional do PS.