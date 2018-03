Actualidade

O resultado líquido atribuível aos acionistas do grupo Luz Saúde, dono do hospital da Luz, desceu 2% no ano passado relativamente a 2016 para 17 milhões de euros, foi hoje anunciado ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Luz Saúde explica que este resultado foi "em linha com o período homólogo".

Tendo em conta o "resultado líquido atribuível aos interesses que não controlam", a Luz Saúde aponta que teve lucros de 17,3 milhões de euros em 2017, um aumento de 1,6% face ao ano anterior.