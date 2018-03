ModaLisboa

O jovem 'designer' de moda Filipe Augusto venceu hoje o concurso Sangue Novo, da 50.ª edição da ModaLisboa, que decorre até domingo, com uma coleção que homenageia o Douro Vinhateiro.

O nome do vencedor do prémio ModaLisboa do concurso Sangue Novo foi anunciado pela presidente da ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, no final do desfile dos oito participantes do concurso destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens 'designers' em início de carreira, que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes.

Filipe Augusto, de 25 anos, venceu o concurso com a coleção "Colheitas", de roupa para homem, com a qual homenageia a zona onde nasceu e vive, o Douro.