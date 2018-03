Actualidade

A inauguração da exposição "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose", que hoje decorreu na Fondazione Bano, em Pádua, Itália, é "um ato de internacionalização", considerou o ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe Castro Mendes.

A mostra, que expõe as 85 peças da Coleção Joan Miró, propriedade do Estado português, estará patente no Palácio Zabarella, da Fondazione Bano, até 22 de junho, no âmbito da itinerância organizada pela Fundação de Serralves.

As obras do artista catalão Joan Miró (1893-1983) são expostas no estrangeiro pela primeira vez, depois de terem sido mostradas na Casa de Serralves, no Porto, de outubro de 2016 a junho de 2017, onde foram vistas por 240.048 espetadores, e no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, de setembro do ano passado a 13 de fevereiro deste ano, recebendo um total de 49.265 visitantes.