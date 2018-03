Actualidade

O Sporting de Braga colocou-se hoje a um ponto do Sporting, que tem menos um jogo, depois de vencer em casa o Moreirense, por 3-0, no jogo de abertura da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Wilson Eduardo (14 e 64 minutos) e Ricardo Horta (66) marcaram os golos da quarta vitória consecutiva dos bracarenses, que passaram a somar 58 pontos, a um do Sporting, terceiro classificado e que visita na segunda-feira o Desportivo de Chaves.

O Moreirense, que somou a quarta derrota nos últimos cinco jogos, segue no 16.º lugar, com mais um ponto e um jogo disputado do que as duas equipas que estão em zona de despromoção - Paços de Ferreira e Estoril Praia.