Actualidade

Mais de duas mil árvores vão ser plantadas nos jardins e ruas de Macau, até final do ano, para substituir as 3.500 removidas após a passagem do tufão Hato, em agosto.

As árvores escolhidas para serem replantadas nas zonas urbanas, mais robustas e resistentes ao vento, vão demorar entre três a cinco anos a crescer, mas deverão ser capazes de aguentar a próxima época de tempestades tropicais, que pode estender-se de maio a outubro.

Esta vai ser a primeira fase da replantação de árvores no território. "Até final do ano, vamos recuperar 70 a 80% das árvores destruídas em zonas urbanas" de Macau, Taipa e Coloane, garantiu o chefe da Divisão de Espaços Verdes Urbanos do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) de Macau.