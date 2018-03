Actualidade

Quarenta anos depois de os últimos bóeres terem partido da Humpata, uma fazenda angolana dedicada à produção de morangos guarda religiosamente aqueles que serão os últimos vestígios da presença daquela histórica comunidade sul-africana em Angola.

No centro da Fazenda Jamba, rodeado por plantas de morango, o pequeno cemitério é delimitado por um simples muro e um portão sem fechadura, para impedir a entrada de animais. Com duas dezenas de túmulos de bóeres, todos com ali enterrados há praticamente um século, o cemitério é cuidado há três gerações pela família de Yudo Borges.

A família tomou conta da fazenda, que todos os anos é visitada por caravanas de sul-africanos e namibianos, países onde ainda vivem os seus descendentes.