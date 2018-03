Actualidade

Duas galerias portuguesas vão participar na 31.ª Feira de Arte e Antiguidades da European Fine Art Foundation (TEFAF), em Maastricht, na Holanda, uma das maiores do mundo, que abre hoje e decorre até 18 de março.

Entre as 282 galerias de mais de duas dezenas de países presentes no certame estarão as galerias portuguesas de Jorge Welsh, de Lisboa, e Luís Alegria, do Porto, ambos antiquários.

Arte antiga, moderna e contemporânea, desde pintura, escultura, desenhos e iluminuras, fotografia, e ainda manuscritos, livros, joalharia e objetos de design de todo o mundo são anualmente apresentados na feira de arte e antiguidades de Maastricht.