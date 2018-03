Actualidade

Quando "Um D. João português" subir ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, hoje e domingo, pode bem ser a última oportunidade para o público ver esta encenação de Luís Miguel Cintra, depois do fecho da Cornucópia.

Às apresentações parciais da peça iniciadas no Montijo - a 29 de abril de 2017 -, a que se seguiram Setúbal, Viseu e Guimarães, sucedeu-se a representação de toda a peça nas mesmas cidades, mas pela ordem inversa. Hoje, o encenador sobe ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, naquela que poderá ser, para já, a última apresentação da mais recente encenação do homem que esteve à frente do Teatro da Cornucópia, durante 43 anos.

E isto porque, até ao momento, o diretor do Teatro Municipal de Almada foi o único a contactar a produção da peça para a apresentar na cidade, explicaram à Lusa Luís Miguel Cintra e Levi Martins, responsável pela produção.