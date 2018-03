Actualidade

Um plano de médio prazo, envolvendo comunidade académica e científica, autarquia e Governo, é a melhor forma de estudar, preservar e valorizar os vestígios arqueológicos da cidade romana de Balsa, no concelho de Tavira, defendeu o presidente da Câmara.

Jorge Botelho, presidente da Câmara de Tavira, explicou à agência Lusa que a visão do executivo municipal para preservação dos vestígios arqueológicos de uma cidade romana com mais de 2.000 anos - soterrados numa área agrícola privada na Torre D'Aires, na freguesia de Luz de Tavira - passa pela adoção de um plano "que pode durar alguns anos", mas "ter resultados bastante aceitáveis" para haver "mais um ponto de interesse no Algarve".

O autarca lembrou que a Direção Regional de Cultura do Algarve propôs uma ampliação da Zona Especial de Proteção (ZEP) dos vestígios arqueológicos de Balsa, disse que o executivo "concorda com o aumento" proposto, mas defendeu que, após a ampliação dessa zona para uma área "quatro vezes maior", deve ser adotado "um plano específico, juntando comunidade académica, científica, as autarquias e o Estado" para estudar e valorizar esse património.