Actualidade

A meia maratona de Lisboa não vai partir da Ponte 25 de Abril no domingo, devido ao mau tempo e por razões de segurança, anunciou hoje a organização da prova.

A chuva intensa e os fortes ventos que estão previstos para domingo forçaram a organização a mudar o local de partida da praça de portagens da Ponte 25 de Abril, em Almada, para o eixo rodoviário Norte-Sul - que será fechado ao trânsito -, na zona do Jardim Zoológico, já em Lisboa.

Na sexta-feira, Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, promotor do evento, já tinha afirmado que havia um "plano b", caso as condições climatéricas não permitissem que a partida fosse realizada no local habitual.