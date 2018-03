Actualidade

Um incêndio numa casa do bairro Samakaka, no Dundo, na província angolana da Lunda Norte, provocou na sexta-feira a morte de seis pessoas da mesma família, pais e quatro filhos menores, informaram as autoridades locais.

De acordo com a polícia, a suspeita recai sobre o próprio marido e pai, uma das seis vítimas mortais, que devido a desentendimentos com a mulher terá ateado o fogo à casa, por questões passionais.

O pai e o filho mais novo, de um ano de idade, morreram no local, carbonizados, enquanto a esposa, de 23 anos, e os filhos de três, quatro e cinco anos, vítimas de queimaduras graves, faleceram já no hospital da centralidade do Mussungue, no Dundo, capital da Lunda Norte.