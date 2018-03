Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em três ataques com armas de fogo na sexta-feira à noite no centro de Fortaleza, no estado do Ceará, nordeste do Brasil, anunciaram fontes oficiais.

Os incidentes ocorreram em três locais diferentes do Bairro Benfica, em Fortaleza, segundo a polícia civil, que até ao momento não fez detenções.

As primeiras informações apontam para que os ataques tenham visado membros de um grupo de adeptos do clube de futebol Fortaleza.