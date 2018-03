CDS-PP/Congresso

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje que tem "a democracia-cristã como eixo da roda", conciliando-a com a sua postura pragmática para "chegar a todos" com propostas, porque "a doutrina não se proclama", "põe-se em ação".

"Que não haja qualquer dúvida: o meu CDS é o CDS que tem a democracia-cristã como eixo da roda - e a expressão é do professor Adriano Moreira -, e assume-se como a casa do centro e da direita em Portugal, a casa das liberdades, juntando conservadores e liberais. Este é o meu CDS", defendeu Assunção Cristas.

Na sua primeira intervenção ao 27.º Congresso do CDS, em Lamego, apresentando a moção, a líder assumiu ser pragmática porque quer "chegar a todos" e não ser um partido de "nicho".