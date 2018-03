CDS/Congresso

O dirigente e deputado João Rebelo será o novo coordenador autárquico do CDS-PP, sucedendo a Domingos Doutel, disseram à Lusa fontes centristas.

A coordenação autárquica a cargo de João Rebelo é uma das novidades dos órgãos do CDS-PP que sairão do 27.º Congresso do partido, que se realiza hoje e domingo, em Lamego, no distrito de Viseu.

