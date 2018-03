Actualidade

A rutura de um arco de gelo do gigantesco glaciar Perito Moreno, da Argentina, na Patagónia, começou no sábado e deverá durar dois ou três dias até ao seu auge, fenómeno natural que atrai milhares de turistas.

A água começou a explodir no glaciar, no sábado, às 08:40 (11:40 GMT), disse um responsável do Parque Nacional dos Glaciares da Patagónia, localizado a 2.000 quilómetros a sudoeste de Buenos Aires.

Ao longo do dia, esse fenómeno "tornou-se mais evidente e volumoso", de acordo com a mesma fonte.