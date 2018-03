Actualidade

Ativistas protestaram sábado contra uma família proeminente que está relacionada com a crise dos opióides, desenrolando bandeiras e espalhando frascos de comprimidos no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque.

O jornal New York Times informou que o protesto começou logo após as 16:00 (hora local) de sábado dentro da ala Sackler daquele museu.

O nome daquela ala do museu tem a ver com o facto de os irmãos Arthur, Mortimer e Raymond Sackler terem doado 3,5 milhões de dólares ao museu ainda durante a década de 1970.