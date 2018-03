Actualidade

A China continuará a conversar com os Estados Unidos para evitar uma guerra comercial, disse o ministro chinês do Comércio, Zhong Shan, no domingo.

"Posso dizer-lhe que vamos continuar as nossas discussões sobre esses temas (...) porque ninguém quer uma guerra comercial", disse o ministro à imprensa, na sequência da decisão dos Estados Unidos, de quinta-feira, de impor tarifas sobre as suas importações de aço e alumínio.

O presidente norte-americano, Donald Trump já tinha afirmado sábado que renuncia aos impostos sobre as importações de aço e alumínio aplicados à União Europeia, se os 28 abdicarem das barreiras aos produtos dos Estados Unidos (EUA).