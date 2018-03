Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avisa que a trajetória da dívida pública em Moçambique é "insustentável" e que 4 dos 5 indicadores sobre a dívida ultrapassam o limite, atingindo os 126% do PIB em 2022.

"A dívida pública total de Moçambique está numa trajetória insustentável", lê-se num conjunto de documentos elaborados ao abrigo da análise anual do FMI a este país lusófono, e a que a Lusa teve acesso.

"A atualização da Análise à Sustentabilidade da Dívida (DSA) mostra que a dívida externa está 'in distress' [em perigo], e que todos os indicadores, exceto o rácio do serviço da dívida externa face às exportações, ultrapassa o limite prudente durante vários anos", acrescenta o relatório elaborado pelos técnicos do FMI e do Banco Mundial (BM).