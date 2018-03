Actualidade

Pelo menos 16 alegados terroristas morreram nos últimos dias na península do Sinai, no noroeste do Egipto, numa ofensiva das Forças Armadas, informou hoje o porta-voz militar, Tamer al-Refai.

Num comunicado, o porta-voz indicou que "12 elementos 'takfiries' (radicais) armados foram eliminados durante um tiroteio" numa incursão na zona de operações, sem precisar o local ou a data.

Além disso, outros quatro "radicais" muito perigosos foram mortos e três outros líderes "Takfiri" foram presos nas áreas montanhosas no centro do Sinai, numa operação realizada graças às informações dadas pelos cidadãos, de acordo com Al-Refai.