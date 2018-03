Mau tempo

O número de barras marítimas fechadas à navegação devido à agitação do mar subiu de 16 para 19, mantendo-se quatro condicionadas, segundo o último balanço da Marinha Portuguesa.

De acordo com a informação disponível no 'site' da Marinha estão fechadas à navegação as barras marítimas de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche e Ericeira.

Estão igualmente encerradas as barras marítimas de São Martinho do Porto, Nazaré, Lagos, Alvor, Portimão, Albufeira, Tavira e Vila Real de Santo António.