Actualidade

A intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro colocou a segurança pública no centro dos debates eleitorais do Brasil, país que realiza as suas eleições gerais em outubro.

Marilia Stabile, diretora-geral da .Map, uma consultoria que desenvolveu um Índice de Positividade para avaliar temas relevantes no Brasil a partir da análise de 1,2 milhões de publicações pessoais e artigos de formadores de opinião na internet, disse à Lusa que violência e segurança pública vão ser decisivos nos debates na sociedade durante a campanha eleitoral.

"Os três grandes assuntos das eleições serão desemprego, corrupção e segurança", afirmou.