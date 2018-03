Actualidade

Um austríaco de 26 anos atacou com uma faca um guarda da residência do embaixador iraniano na capital austríaca, o qual respondeu com a sua arma de serviço, abatendo-o, disse a polícia local.

O assaltante "morreu no local", disse o porta-voz da polícia, Harald Möser, à AFP. Os factos ocorreram às 23:35 de domingo, de acordo com a mesma fonte, numa zona residencial de Viena.

JPF // JNM