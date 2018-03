Actualidade

Um helicóptero despenhou-se no East River, em Nova Iorque, causando pelo menos duas mortes, confirmou um porta-voz do gabinete do 'mayor', Eric Phillips, no Twitter.

O porta-voz acrescentou que o Eurocopter AS350 caiu pouco depois das 19:00 locais de domingo (23:00 de Lisboa) a norte da ilha Roosevelt e está alegadamente voltado ao contrário no rio.

Pelo menos uma pessoa foi resgatada da água, disse ele.