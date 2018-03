Actualidade

Duas pessoas morreram, três ficaram feridas com gravidade e o piloto salvou-se na sequência da queda de um helicóptero que se afundou no East River, em Nova Iorque, segundo novo balanço das autoridades.

De acordo com a Polícia, o piloto conseguiu libertar-se do interior do helicóptero antes de este se afundar e foi resgatado por uma embarcação que se encontrava perto.

A Guarda Costeira informou, entretanto, que seguiam a bordo do helicóptero seis pessoas e que estão para já identificadas duas mortes.