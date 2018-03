Actualidade

A direita, contrária ao acordo de paz com as FARC, lidera as eleições parlamentares na Colômbia, mas sem uma maioria, após uma votação histórica na qual o ex-guerrilheiro participou, de acordo com resultados parciais.

O Centro Democrata do senador e ex-presidente Álvaro Uribe, principal opositor e crítico feroz do acordo com as FARC, ganhou mais votos, obtendo 19 lugares no Senado e 33 na Câmara dos Deputados. O centro e a esquerda alcançaram votações mais baixas, de acordo com os resultados oficiais quando estão escrutinados mais de 90% dos votos.

Os colombianos votaram este domingo nas legislativas, eleições determinantes para pôr em prática o acordo de paz com a ex-guerrilha marxista das FARC, convertido em partido político e que participa pela primeira vez nas eleições.