Actualidade

Dois dos homens mais procurados pelas autoridades argentinas desde 2003, e detidos pela Polícia Judiciária (PJ), em Aveiro, em 2016, e mais três arguidos, começam hoje a ser julgados no Tribunal de Loures por roubos violentos a bancos.

Rodolfo "El Ruso" Lohrman e a Horacio Maidana, de 53 e 57 anos, detidos preventivamente na prisão de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, são suspeitos de, em 2003, em conjunto com outros elementos, do sequestro de Christian Schaerer, à data com 21 anos, estudante de direito e filho de um empresário da província de Corrientes, perto da fronteira com o Paraguai.

Os autores exigiram um resgate para a sua libertação, mas até hoje o jovem nunca apareceu.